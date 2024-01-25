Возбуждение уголовного дела из-за смерти кота Твикса опровергли

Проверка после инцидента с котом Твиксом, которого проводница в поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, не обнаружив хозяина, выбросила из вагона на мороз на станции в Кирове, и он от этого умер, продолжается Следственными органами .
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