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Возбуждение уголовного дела из-за смерти кота Твикса опровергли

Возбуждение уголовного дела из-за смерти кота Твикса опровергли

Проверка после инцидента с котом Твиксом, которого проводница в поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, не обнаружив хозяина, выбросила из вагона на мороз на станции в Кирове, и он от этого умер, продолжается Следственными органами .

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