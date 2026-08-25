Трансформеры научились классифицировать сверхновые по спектрам с точностью 86%

Астрономы продолжают искать способы автоматической обработки данных, поступающих с телескопов. В новой работе, опубликованной на arXiv, исследователи обратились к трансформерным vision-моделям для классификации спектров сверхновых.
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