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Трансформеры научились классифицировать сверхновые по спектрам с точностью 86%

Трансформеры научились классифицировать сверхновые по спектрам с точностью 86%

Астрономы продолжают искать способы автоматической обработки данных, поступающих с телескопов. В новой работе, опубликованной на arXiv, исследователи обратились к трансформерным vision-моделям для классификации спектров сверхновых.

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