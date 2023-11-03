Выгодное инвестирование обернулось для жительницы Приангарья многомиллионным долгом

43-летняя жительница Нижнеудинского района нашла в интернете заработок на биржевой платформе. Сначала женщина вкладывала небольшие суммы — 20 тысяч рублей, а после внушительной прибыли решила «играть» по крупному и в итоге вложила 5,7 млн рублей.