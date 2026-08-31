Живая Кубань
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Живая Кубань

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Владелец вертолета, разбившегося на Кубани, заплатит штраф

Владелец вертолета, разбившегося на Кубани, заплатит штраф

Владелец вертолета, разбившегося на Кубани, заплатит штрафВладелец вертолета Ми-2, разбившегося в июне 2026 года в Краснодарском крае, привлечен к административной ответственности.

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