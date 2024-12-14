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Новая российская система «Калинка» сможет пеленговать сигналы Starlink

Новая российская система «Калинка» сможет пеленговать сигналы Starlink

Российские специалисты проводят боевые испытания новой отечественной системы мониторинга «Калинка», которая сможет пеленговать сигналы спутниковых систем связи, в том числе и Starlink.

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Комментарии
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Владимир Шарнин
У нас вообще нет понятия-военная тайна ?
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17 час.
Александр Ляшенко
А зачем, главное пропиариться, и свою фамилию воткнуть или в сюжет или в сводку!По ТВ массово идут сюжеты с позывными,которые после эфира, теряют свою анонимность.Кому надо по этому позывному его вычислят до 5 колена.Короче игра в песочнице, зато военкорам даёт право и ощущение чувствовать себя членами военсовета фронта или выше.Для своего рейтинга, он плевал на какую то военную тайну! Он желает быть известным. иметь миллионные просмотры и в гробу он видел военную тайну, которая мешает всему этому!
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16 час.

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