Новая российская система «Калинка» сможет пеленговать сигналы Starlink

Александр Ляшенко

А зачем, главное пропиариться, и свою фамилию воткнуть или в сюжет или в сводку!По ТВ массово идут сюжеты с позывными,которые после эфира, теряют свою анонимность.Кому надо по этому позывному его вычислят до 5 колена.Короче игра в песочнице, зато военкорам даёт право и ощущение чувствовать себя членами военсовета фронта или выше.Для своего рейтинга, он плевал на какую то военную тайну! Он желает быть известным. иметь миллионные просмотры и в гробу он видел военную тайну, которая мешает всему этому!