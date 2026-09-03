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Отклоненные заявки спортсменов на нейтральный статус перепроверит FIS

Отклоненные заявки спортсменов на нейтральный статус перепроверит FIS

Международная федерация лыжного спорта (FIS) перепроверит отклоненные заявки спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса, передает Sport24.

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