Школьник из Домодедова решил задачу и получил подарок от Мишустина

Восьмиклассник получил в подарок от премьер-министра стопку книг по математике.Восьмиклассник Кирилл Харьковский из подмосковного Домодедова получил личный подарок от премьер-министра Михаила Мишустина.
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