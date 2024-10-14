Британский эксперт: Операция ВСУ в Курской области полностью провалилась Операция украинской армии в Курской области является провальной, не принесшей ВСУ ничего, кроме больших потерь в личном составе.
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Британский эксперт: Операция ВСУ в Курской области полностью провалилась Операция украинской армии в Курской области является провальной, не принесшей ВСУ ничего, кроме больших потерь в личном составе.
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