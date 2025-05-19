Шок! Что творится под Днепропетровском: почему самые «отпетые» боевики бегут с позиций

Об этом сообщили в российских силовых структурах. По информации источников, отступление подразделений украинского батальона связано с резким ухудшением морально-психологического состояния личного состава и участившимися случаями дезертирства.
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