МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях

МЧС России разработало поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым российским гражданам, пострадавшим в результате ЧС, необходимо предоставить оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы.
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