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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Розенштейн – никакой не спецпроект Федерации шахмат России, который должен отнять голоса у Бюттнера и помочь Дворковичу». Филатов о выборах главы ФИДЕ

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о кандидатах на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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