Соучастник убийства Даши Дугиной внезапно оказался в украинском плену

2.05.2023 Пролетарский районный суд Тулы признал Александра Сучкова и Андрея Кузнецова виновными в подделке документов, использовавшихся при организации убийства Дарьи Дугиной.
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