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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антонин Кински-младший перешел в «Тоттенхэм». За вратаря «Славия» получит 10+ млн фунтов

Антонин Кински-младший перешел в «Тоттенхэм». За вратаря «Славия» получит 10+ млн фунтов

«Шпоры» объявили о трансфере 21-летнего вратаря. Ранее сообщалось, что пражская «Славия» получит за него более 10 миллионов фунтов.

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