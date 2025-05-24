МВД России опровергает

«В связи с появлением в медиапространстве материалов о якобы выдвинутой МВД Россией инициативой о «тотальном запрете» кредитования граждан информирую, что эти публикации были вызваны неточной интерпретацией ответа заместителя начальника Следственного департамента МВД России Данила Филипова на вопрос из зала после его выступления на форуме «Positive Hack Days 2025».