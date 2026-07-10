Русская компания передала помощь жителям Каракаса после землетрясения

Русская компания оказала помощь жителям Каракаса, пострадавшим от землетрясения 24 июня. Они передали нужные товары в культурном комплексе "Гайана-Эссекибо", при участии мэра Каракаса Кармен Мелендес и российского посла Сергея Мелик-Багдасарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии