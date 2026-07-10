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Царьград

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Русская компания передала помощь жителям Каракаса после землетрясения

Русская компания передала помощь жителям Каракаса после землетрясения

Русская компания оказала помощь жителям Каракаса, пострадавшим от землетрясения 24 июня. Они передали нужные товары в культурном комплексе "Гайана-Эссекибо", при участии мэра Каракаса Кармен Мелендес и российского посла Сергея Мелик-Багдасарова.

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