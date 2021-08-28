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Не Кинг Конг, но представляет опасность: жителей Токио призвали остерегаться бегающей по городу обезьяны

Не Кинг Конг, но представляет опасность: жителей Токио призвали остерегаться бегающей по городу обезьяны

Управление округа Кита в Токио и полиция японской столицы призвали жителей северных районов мегаполиса остерегаться дикой обезьяны, которая была замечена в нескольких местах.

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