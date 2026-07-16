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Аргументы и Факты

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Смертельная угроза для Стармера: раскрыта цель визита британца в Киев

Смертельная угроза для Стармера: раскрыта цель визита британца в Киев

В Киев прибыл уходящий в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер. В заявлении канцелярии главы британского правительства говорится, что политик прибыл в столицу Украины для переговоров с Владимиром Зеленским.

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