В Москве наградили энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», принимавших участие в восстановлении энергоснабжения в новых российских регионах

В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», отличившихся в зоне проведения СВО при реализации специального инфраструктурного проекта и выполнении аварийно-восстановительных работ на приграничных территориях филиалов Обществ.