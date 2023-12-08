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Вятка Областная

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В Москве наградили энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», принимавших участие в восстановлении энергоснабжения в новых российских регионах

В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», отличившихся в зоне проведения СВО при реализации специального инфраструктурного проекта и выполнении аварийно-восстановительных работ на приграничных территориях филиалов Обществ.

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