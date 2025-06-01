"Абсолютная пошлость". Николай Цискаридзе о фильме "Анора", скандальном дебюте Марии Шуваловой в Большом театре, Максиме Галкине* и Алле Пугачёвой

51-летний Николай Цискаридзе дал развернутое интервью Лауре Джугелии. В нем он высказался о недавнем скандале вокруг дебюта в Большом театре Марии Шуваловой, дочери экс-зампреда правительства РФ Игоря Шувалова, а также о фильме “Анора”, Максиме Галкине* и своей ссоре с Сати Спиваковой.