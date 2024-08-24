Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп при победе пообещал создать комиссию по расследованию покушений

Трамп при победе пообещал создать комиссию по расследованию покушений

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания создать в стране президентскую комиссию по расследованию покушений, которая в том числе займется июльским покушением на его жизнь в Батлере.

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