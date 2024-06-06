Очевидец — о страшном ДТП с трамваями в Кемерове: видел неподвижное тело и подростка в крови на рельсах

В аварии пострадали более 100 человек (в том числе семеро детей), один скончался от травм в больницеПосле столкновения двух трамваев в Кемерове травмы различной степени тяжести получили свыше 100 человек, в том числе семеро детей.
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