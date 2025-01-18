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FiNE NEWS

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В Румынии заявили о поимке якобы российского диверсанта

В Румынии заявили о поимке якобы российского диверсанта

Румыния обвинила колумбийца в подготовке диверсий якобы по указанию РФ Румынская служба информации (РСИ, госбезопасность) опубликовала на своем сайте сообщение о предотвращении на территории страны акта саботажа, якобы организованного Россией.

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