В Румынии заявили о поимке якобы российского диверсанта

Румыния обвинила колумбийца в подготовке диверсий якобы по указанию РФ Румынская служба информации (РСИ, госбезопасность) опубликовала на своем сайте сообщение о предотвращении на территории страны акта саботажа, якобы организованного Россией.
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