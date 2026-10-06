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Новый переход через МКАД свяжут со станцией метро подземным вестибюлем

Городские власти согласовали архитектурную концепцию надземного пешеходного перехода возле станции метро «Тютчевская».

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