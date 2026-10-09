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Царьград

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Врач Наталья Муравьёва назвала анализ на инсулин бесполезным

Врач Наталья Муравьёва назвала анализ на инсулин бесполезным

Эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьёва заявила, что анализ на инсулин бесполезен при самостоятельной проверке здоровья.

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