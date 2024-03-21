DW: решения по доходам от российских активов на саммите ЕС не будет

Предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Европейского Союза, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе.
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