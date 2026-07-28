Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 758 подписчиков

Крымчанина будут судить за госизмену

Крымчанина будут судить за госизмену

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело, связанное с обвинением в государственной измене. В ходе расследования выяснилось, что гражданин, выступавший против специальной военной операции, в марте 2023 года самостоятельно зафиксировал на видео и отметил на цифровой карте позиции российских военных объектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии