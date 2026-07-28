Крымчанина будут судить за госизмену

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело, связанное с обвинением в государственной измене. В ходе расследования выяснилось, что гражданин, выступавший против специальной военной операции, в марте 2023 года самостоятельно зафиксировал на видео и отметил на цифровой карте позиции российских военных объектов.