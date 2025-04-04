Скорее всего, в администрации президента США Дональда Трампа считают, что они предотвратили третью мировую войну, и убеждают в этом всех, однако это сделала Россия и президент Владимир Путин, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии