Политолог Армен Гаспарян не сдержал эмоций, комментируя заявление вписавшихся в "дело лося" за депутата КПРФ Валерия Рашкина.
"Никакого мата не хватит": Политолог не сдержал эмоций на вписавшихся в "дело лося" за Рашкина
Комментарии
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Владимир Домнин
"Никакого мата не хватит", - отметил он. Видимо, весь мат использовал на Путина и ЕР. Я "вписываюсь" не за Рашкина, а за Закон. Если Рашкин виноват, значит, должен ответить по закону. Однако, возникает один вопрос относительности законности действий сотрудников полиции и лесхоза. На каком основании задержали депутата? Совершавшего преступление на Красной площади под камеры ТВ Жириновского даже не пожурили, а тут сразу задержали, хотя повода не было.
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11 час.
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valeri bolgov
Владимир Домнин
"Никакого мата не хватит", - отметил он. Видимо, весь мат использовал на Путина и ЕР. Я "вписываюсь" не за Рашкина, а за Закон. Если Рашкин виноват, значит, должен ответить по закону. Однако, возникает один вопрос относительности законности действий сотрудников полиции и лесхоза. На каком основании задержали депутата? Совершавшего преступление на Красной площади под камеры ТВ Жириновского даже не пожурили, а тут сразу задержали, хотя повода не было.
Убитая лосиха, это не повод? И ружьё в машине. Включи мозги придурок, потом пиши.
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7 час.
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