"Никакого мата не хватит": Политолог не сдержал эмоций на вписавшихся в "дело лося" за Рашкина

Владимир Домнин

"Никакого мата не хватит", - отметил он. Видимо, весь мат использовал на Путина и ЕР. Я "вписываюсь" не за Рашкина, а за Закон. Если Рашкин виноват, значит, должен ответить по закону. Однако, возникает один вопрос относительности законности действий сотрудников полиции и лесхоза. На каком основании задержали депутата? Совершавшего преступление на Красной площади под камеры ТВ Жириновского даже не пожурили, а тут сразу задержали, хотя повода не было.