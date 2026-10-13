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Getty Images готовится уйти с биржи в рамках масштабной реструктуризации долга

Getty Images готовится уйти с биржи в рамках масштабной реструктуризации долга

Getty Images договорилась с крупными кредиторами и инвесторами о реструктуризации, которая предусматривает сокращение долговой нагрузки, привлечение нового капитала и переход компании в частную собственность.

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