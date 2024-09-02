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Ученые выяснили, что почва рядом с древнегипетскими пирамидами была отравлена

Ученые выяснили, что почва рядом с древнегипетскими пирамидами была отравлена

Команда ученых из Франции, Великобритании, Китая и Египта обнаружила признаки серьезного загрязнения металлами на территории древней гавани времен правления фараона Хуфу (известного как Хеопс), расположенной вблизи пирамид Гизы.

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