ГАИ откажет в регистрации ряда автомобилей

В России хотят ужесточить условия продажи ввезенных из-за границы автомобилей, узнали «Известия». МВД разработало поправки к закону о регистрации транспортных средств, согласно которым при перепродаже купленного за рубежом авто менее чем через год новому владельцу придется заплатить повышенный утильсбор, иначе автомобиль не зарегистрируют.