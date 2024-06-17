ГАИ откажет в регистрации ряда автомобилей

В России хотят ужесточить условия продажи ввезенных из-за границы автомобилей, узнали «Известия». МВД разработало поправки к закону о регистрации транспортных средств, согласно которым при перепродаже купленного за рубежом авто менее чем через год новому владельцу придется заплатить повышенный утильсбор, иначе автомобиль не зарегистрируют.
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