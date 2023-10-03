OneTwoTrip: Сочи стал самым популярным городом для семейного отдыха в сентябре

Город Сочи стал самым популярным направлением для отдыха среди семей с детьми в первый месяц осени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами сервиса по бронированию отелей OneTwoTrip.
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