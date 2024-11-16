Tagesspiegel: телефонный разговор Путина и Шольца стали сигналом для Киева

Немецкая газета Tagesspiegel назвала телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца "сигналом" для Киева, так как все больше лидеров западных стран начинает склоняться к установлению диалога с Россией.
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