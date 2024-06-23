Опенинг и эндинг «О моем перерождении в слизь» к старту новой арки «Фестивал...

Опенинг и эндинг «О моем перерождении в слизь» к старту новой арки «Фестиваль открытия столицы монстров»Трансляция третьего сезона аниме «О моем перерождении в слизь» от eight bit продолжается, и история как раз добралась до очередного поворота — «Фестиваля открытия столицы монстров».