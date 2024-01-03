Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Индульгированная в России Ани Лорак поддерживала бойцов ВСУ

Индульгированная в России Ани Лорак поддерживала бойцов ВСУ

Всплыли фото певицы, навещавшей боевиков ВСУ в госпиталях.Вначале Анни Лорак выступила против СВО, потом удалила пост, затихла на полгода – видно, не могла определиться за кого петь? Затем, на пике русофобского тренда, осенью 2022 года, рванула в Европу с гастролями, как народная певица Украины.

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