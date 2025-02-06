У Третьей мировой женское лицо. Европейского типа

Уму непостижимо: «партию войны» в Старом Свете возглавляют политики в юбках, которые на самом деле ничего не знают о войне Кит и «коллективный Мольтке» Трёх мировых войн Европе показалось мало, хочется ещё.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии