Интервенция США в Россию: какие потери понесла американская армия

В декабре 1917 года союзниками по Антанте было принято решение о разделении России на зоны влияния. Спустя всего несколько месяцев после этого на Русский Север и Дальний Восток хлынули потоки интервентов.
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