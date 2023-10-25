Русские айтишники выявили новое вредоносное ПО, которое затронуло 250 тысяч пользователей

Специалисты отечественной компании Positive Technologies выявили новое вредоносное программное обеспечение, которое собирает информацию о компьютере жертвы, следит за его Telegram, устанавливает программу удалённого доступа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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