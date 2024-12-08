Фицо назвал подрыв «Северных потоков» терактом, в котором участвовали военные

Глава словацкого правительства Роберт Фицо проинформировал о том, что подрывы на газовых трубопроводах «Северный поток» оказались террористическим актом, к которому оказались причастны хорошо обученные военнослужащие.
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