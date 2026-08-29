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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серхио Перес: «Обсуждения с другими командами были, но я вижу себя частью проекта «Кадиллак»

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о том, что с его менеджерами связывались представители других команд, но он хочет продолжить выступления за американскую конюшню.

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