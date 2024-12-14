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Александрова мечтает о победе Юры Борисова на «Оскаре»: «Буду кричать, что он великий»

Александрова мечтает о победе Юры Борисова на «Оскаре»: «Буду кричать, что он великий»

Марина Александрова в восторге от прорыва Борисова в Голливуде. Актриса держит за него кулачки и надеется, что имя Юры окажется в списке номинантов на премию «Оскар».

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