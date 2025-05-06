На ПМЭФ-2025 могут обсудить создание зерновой биржи БРИКС

Об этом рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут РФ может обсудить с иностранными партнерами создание зерновой биржи БРИКС на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года, сказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.