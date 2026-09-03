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Царьград

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22 года без права на забвение: 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

22 года без права на забвение: 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Двадцать два года назад во время торжественной линейки боевики захватили школу №1 в Беслане.3 сентября Россия отмечает одну из самых скорбных дат - День солидарности в борьбе с терроризмом.

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