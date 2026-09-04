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SPLETNIK

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Виктория Лопырёва посетила выставку в Москве

Виктория Лопырёва посетила выставку в Москве

Виктория Лопырёва тоже оказалась в числе гостей на предпоказе ярмарки Cosmoscow 2026. Обладательница титула "Мисс Россия — 2003" посетила презентацию стенда бренда "Мистраль" и художника Вовы Перкина.

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