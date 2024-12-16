Ученые спорят: действительно ли кольца Сатурна намного старше, чем мы знали?

Кольца Сатурна — одно из самых завораживающих зрелищ в Солнечной системе. Эти гигантские диски из льда и космической пыли всегда вызывали удивление, но вопрос об их возрасте до сих пор остается предметом жарких споров среди ученых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии