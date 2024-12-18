В Курганской области мужчина убил свою жену на глазах у ее родственницы

В Каргапольском межрайонном следственном отделе Следственного комитета России по Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, проживающего в Шатровском районе.
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