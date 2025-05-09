PlayStation обогнала Xbox даже на американском рынке: разница — 10 млн игроков

PS5 получает преимущество за счёт аппаратных характеристик, это один из приоритетов Sony. Вторая причина выхода PS в лидеры — отказ Microsoft от эксклюзивности игр для Xbox и издание уникальных проектов для других консолей.
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