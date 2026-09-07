Рейтинг Трампа рухнул до 33%: республиканцы опасаются исторического поражения

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В преддверии ноябрьского голосования республиканцы всё громче говорят о риске: их собственный президент может утянуть партию вниз и стоить ей Конгресса.
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