Квартиры в краснодарских новостройках за год подорожали на 27%

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья подскочила до 169,5 тысяч рублей.Ценник на квартиры в новостройках Краснодара за последний год вырос на 27%: сейчас стоимость одного "квадрата" начинается со 169,5 тысяч рублей.
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