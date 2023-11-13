Квартиры в краснодарских новостройках за год подорожали на 27%

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья подскочила до 169,5 тысяч рублей.Ценник на квартиры в новостройках Краснодара за последний год вырос на 27%: сейчас стоимость одного "квадрата" начинается со 169,5 тысяч рублей.