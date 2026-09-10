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Царьград

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Москвичам рассказали, как вписать электронное голосование на выборах в планы

Москвичам рассказали, как вписать электронное голосование на выборах в планы

Москвичи смогут реализовать своё избирательное право на выборах в Государственную Думу с 18 по 20 сентября не только традиционным способом на участке, но и дистанционно - через интернет или электронные терминалы.

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